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В Агдаме прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра (ФОТО)

Политика Материалы 16 февраля 2023 20:41 (UTC +04:00)
В Агдаме прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Агдаме состоялось заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

По его словам, в ходе заседания были обсуждены реализуемые проекты и намеченные цели.

В Агдаме прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра (ФОТО)
В Агдаме прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра (ФОТО)
В Агдаме прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра (ФОТО)
В Агдаме прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра (ФОТО)
В Агдаме прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра (ФОТО)
В Агдаме прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра (ФОТО)
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