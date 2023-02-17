Азербайджанские волонтеры продолжают свою гуманитарную миссию в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С первых часов разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и повлекшего многочисленные человеческие жертвы, азербайджанское государство и народ, находясь рядом с братской Турцией, демонстрируют всемерную поддержку в ликвидации последствий стихийного бедствия. С прошлой недели азербайджанская молодежь добровольно исполняет свой братский долг, отправляясь в район землетрясения для оказания помощи пострадавшим.

Как сообщили в пятницу Trend в Фонде молодежи Азербайджана, вчера наши волонтеры осуществляли разгрузку и сортировку продуктов питания, одежды, медикаментов и других необходимых принадлежностей в распределительных пунктах, предоставляли пострадавшим горячие напитки, принимали активное участие в распределении мобильной помощи в пострадавших кварталах, а также обеспечили транспортировку мобильной помощи в два населенных пункта.

Кроме того, с целью эффективной организации свободного времени детей, пострадавших от землетрясения, наши волонтеры организовали для детей в двух палатках пункт для занятий, игр и досуга. Кроме того, в палаточном городке, созданном во дворе Университета Сютчу Имам в Кахраманмараше, местным жителям раздавали чай, был построен и сдан в эксплуатацию детский сад, состоящий из двух палаток.

Отметим, что делегация Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) во главе с депутатом из Кайсери Исмаилом Эмрахом Караелем посетила лагерь наших волонтеров в Кахраманмараше и выразила им благодарность.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)