МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате схода лавины в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования министерству иностранных дел Таджикистана в связи с гибелью людей в результате схода лавины в этой стране.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter.

"Мы выражаем нашу глубокую скорбь гибелью людей и разрушениями, вызванными сходом лавины в провинции Бадахшан Таджикистана. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в публикации.

Напомним, что в результате схода лавины на востоке Таджикистана 15 февраля погибли 15 человек, 12 пострадали.