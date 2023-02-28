Президент Ильхам Алиев: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль

БАКУ /Trend/ - В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 28 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с вице-президентом Кубы Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.

Глава государства подчеркнул, что стремление азербайджанского и кубинского народов к свободе являются их схожими качествами, отметил, что наш народ никогда не мирился с оккупацией и агрессией и освободил свои земли после продолжавшейся около 30 лет оккупации.

Президент Ильхам Алиев сказал, что кубинский народ доказал всему миру, что вынес все лишения в борьбе за свободу, и в нашей Победе, как и у кубинского народа, боевой дух сыграл важную роль. Это сходство еще больше связывает наши народы.