Возвращение в Западный Азербайджан - важный вопрос для нашего общества и государства - Халаф Халафов

БАКУ /Trend/ - Возвращение в Западный Азербайджан - важный вопрос для нашего общества и государства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов на общественных слушаниях на тему "Преодолевая горы: Мирное и законное возвращение в Западный Азербайджан" организованных парламентским Комитетом по правам человека.

"Возвращение западных азербайджанцев - мечта и национальная цель всего азербайджанского народа, а не только наших соотечественников, изгнанных в течение многих лет из Западного Азербайджана. Возвращение в Западный Азербайджан является чувствительным, важным вопросом для нашего общества и государства. Актуально поднимать вопрос в настоящее время, в контексте новых политических реалий, возникших после Отечественной войны", - сказал он.

Он отметил, что к этому вопросу нужно подходить с национальной и государственной позиций.

Халафов подчеркнул, что потенциал Общины Западного Азербайджана всецело позволяет реализовать Концепцию возвращения, выдвинутую Президентом.

(Перевод: Фидан Мустафаева)