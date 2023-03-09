В Кубке мира по спортивной гимнастике принимает участие рекордное число стран - Эльнур Мамедов

БАКУ /Trend/ - В Кубке мира по спортивной гимнастике принимает участие рекордное, за всю историю проведения в Азербайджане чемпионатов мира по видам гимнастики, число стран,.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов на церемонии открытия Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.

Мамедов напомнил, что Кубок мира по спортивной гимнастике проводится в нашей стране уже в восьмой раз.

В 2016 году в Баку впервые был успешно проведен Кубок мира Challenge по этому виду спорта, "AGF Trophy", а с 2017 года - Кубок мира.

"Развитие мужской спортивной гимнастики в нашей стране возобновилось с 2002 года, когда была воссоздана Федерация гимнастики Азербайджана, а женской спортивной гимнастики - в конце 2013 года.

За прошедшие годы в спортивной гимнастике был достигнут ряд успехов. Наши представители были представлены на летних Олимпийских играх в Лондоне-2012, в Рио-де-Жанейро -2016, Токио-2020, они заняли призовые места на чемпионатах Европы и мира.

В 2015 году на первых Европейских играх в Азербайджане была завоевана 1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые медали в этом виде спорта",- сказал он.

Мамедов добавил, что наши спортивные гимнасты завоевали 5 золотых, 5 серебряных, и 2 бронзовые медали на 4-х Играх исламской солидарности, которые прошли в нашей стране в 2017 году, и 1 золотую, 2 серебряные, 1 бронзовую медаль на 5-х Играх исламской солидарности, состоявшихся прошлым летом в Турции.

"В прошлом году наша представительница впервые в истории гимнастики прошла в финальный этап летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля и чемпионата Европы среди женщин.

Сегодня спорт в нашей стране окружен особым вниманием и заботой Президента Азербайджана, президента Национального олимпийского комитета Азербайджана Ильхама Алиева.

Ежегодно проводимые в нашей стране престижные соревнования по видам гимнастики и достигнутые успехи являются результатом значительного вклада в развитие гимнастики Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой.

На Кубке мира, организованном в Азербайджане в преддверии 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, наряду с Азербайджаном выступят 173 гимнаста из 48 стран. Хочу также отметить, что это рекордный показатель по количеству стран-участниц в истории Кубков мира по видам гимнастики, проводимых в нашей стране.

От имени Министерства молодежи и спорта Азербайджана желаем удачи участникам соревнований", - сказал он.

Отметим, что 9 марта на Национальной арене гимнастики в Баку стартует Кубок мира FIG по спортивной гимнастике.

На Кубке мира FIG по спортивной гимнастике, который пройдет с 9 по 12 марта на Национальной арене гимнастики в Баку, Азербайджан будут представлять Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назенин Теймурова (женская спортивная гимнастика).

В первые два дня соревнований пройдут квалификационные этапы, а в следующие два дня состоятся финальные этапы, где определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных спортивных снарядах.

Также по итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наибольшее количество очков, будет вручен Кубок "AGF Trophy".

(Перевод: Фидан Мустафаева)