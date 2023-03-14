Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)

Политика Материалы 14 марта 2023 10:44 (UTC +04:00)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ощущает влияние исламофобии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, на брифинге в связи с международной конференцией "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

Он отметил, что в Европейском парламенте готовится и обсуждается резолюция против Азербайджана.

"За 30 лет конфликта мы наблюдали на международных площадках, в западных медиа и социальных сетях предвзятую позицию по отношению к Азербайджану. Одна из причин этого явления - исламофобия",- сказал он.

Новость обновляется

Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости