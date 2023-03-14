Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ощущает влияние исламофобии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, на брифинге в связи с международной конференцией "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

Он отметил, что в Европейском парламенте готовится и обсуждается резолюция против Азербайджана.

"За 30 лет конфликта мы наблюдали на международных площадках, в западных медиа и социальных сетях предвзятую позицию по отношению к Азербайджану. Одна из причин этого явления - исламофобия",- сказал он.

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