Али Асадов встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

БАКУ /Trend/ - 14 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией, сообщает во вторник Trend.

На встрече была подчеркнута важность предстоящей в Баку многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры с использованием принципа "одного окна" по Транскаспийскому международному коридору "Восток-Запад".

Было отмечено, что проведенные в Азербайджане широкомасштабные реформы в таможенной сфере создали благоприятные условия для совершенствования деятельности в этой области в соответствии с современными вызовами.

В ходе встречи было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией, обсуждены перспективы развития отношений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)