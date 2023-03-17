Азербайджан переходит от "черного золота" и "голубого топлива" к "зеленой энергии"

БАКУ /Trend/ - В глобальном масштабе, наряду с геополитикой, меняются мировые энергетические маршруты, ассортимент спроса и пути поставок. Нефтегазовая эра уже постепенно подходит к концу. Хотя в ближайшие века Азербайджан не ощутит никаких проблем с запасами "черного золота" и "голубого топлива", наша страна уже становится производителем альтернативной энергии. При этом Азербайджан намерен быстро превратиться в поставщика «зеленой энергии» Востока и Запада.

Хотя мировые лидеры по добыче сырой нефти и природного газа в последние годы остались неизменными, изменились направления спроса и потребления на рынке, конъюнктура и, самое главное, приоритеты.

Европейский союз отказался от многих традиционных поставщиков, объявив сырую нефть и природный газ, которые они продают, "токсичными" с точки зрения геополитических интересов. Это, естественно, создало дефицит энергии на "старом континенте": обязательно требовались альтернативные источники снабжения, увеличение ассортимента, количества и направлений маршрутов.

В то же время Брюссель ускорил переход к альтернативной, "чистой" энергии, чтобы полностью избавиться от зависимости в сырой нефти и природном газе.

Ход событий, о котором мы говорим, должен был создать проблемы для Азербайджана, который известен как традиционный поставщик углеводородов, надежный и стабильный участник нефтегазового рынка, однако произошло прямо противоположное.

Азербайджан и Европейская Комиссия подписали Меморандум о взаимопонимании в области энергетики. Так, если в 2021 году наша страна экспортировала в общей сложности 19 миллиардов кубометров газа, то в этом году эта цифра превысит 24 миллиарда кубометров, и как минимум половина из них будет транспортироваться в Европу.



Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, Баку однозначно оказал им помощь в обеспечении доступа европейских потребителей к природному газу и будет продолжать оказывать ее. Кроме того, Азербайджан не только увеличит количество экспортных газопроводов, но и расширит их. Хотя маршрут Южного газового коридора был запущен два года назад, в настоящее время он уже нуждается в серьезном расширении.



Экспорт природного газа по маршруту TANAP будет увеличен с 16 до 32 миллиардов кубометров, а по TAP-с 10 до 20 миллиардов кубометров.



После начала войны между Россией и Украиной, 10 европейских стран выразили желание дополнительно закупить у Азербайджана природный газ, в настоящее время с ними ведутся интенсивные переговоры.



Но главный вопрос - перспективные планы Баку.



В декабре прошлого года в Бухаресте Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния в присутствии председателя Европейской комиссии подписали соглашение о зеленой энергии. Документ предусматривает строительство линии передач от морских ветроэнергетических станций Азербайджана в Европу, часть которой пройдет по дну Черного моря.



Этот маршрут, который будет реализован по инициативе Баку, приведет к значительным изменениям в энергетической карте Европы. Если наша страна уже изменила энергетическую карту Европы со строительством нефтепроводов и газопроводов, то теперь настала очередь линий электропередач, которые будут обеспечивать зеленую энергию.



В Азербайджане из солнечной и ветровой энергии будет получено 25 ГВт зеленой энергии, что в конечном счёте сделает нашу страну важным поставщиком и игроком на международном рынке зеленой энергии. В то же время Азербайджан планирует экспортировать зеленый водород. Международная финансовая корпорация (IFC) завершила окончательную оценку нашего ветроэнергетического потенциала в Каспийском море и обнаружила, что он составляет 157 ГВт. Сюда можно добавить еще 40 ГВт потенциала, которые располагаются на суше.



Страны Европейского Союза обязательно должны учитывать некоторые нюансы при формировании рынка альтернативной энергетики. Небольшие страны или "аутсайдеры" рынка в настоящее время перешли к очевидному протекционизму в плане энергоснабжения, чтобы защитить себя от влияния извне, которое может перерасти в серьезное давление.



Некоторые страны ЕС считают главным вопросом экономические выгоды, в то время как другие отдают приоритет геополитике, подстраивают экологию и стандарты под свои интересы и пытаются подсчитать политические дивиденды, прежде чем присоединиться к какому-либо соглашению или альянсу.



Несмотря на заявления многочисленных экспертов и аналитиков, мир не сможет быстро и легко перейти на зеленую энергетику. Реконструкция глобальных энергетических сетей создаст очень серьезные проблемы, в то время как нефть и природный газ в качестве традиционных источников энергии продолжат оставаться сосудистой системой мировой экономики, а также разрушителями геополитического порядка.



Кроме того, распространенные ныне представления о «победителях и проигравших» в корне неверны. Страны, которые в настоящее время занимают лидирующие позиции на рынке сбыта сырой нефти и природного газа, окажутся в числе проигравших, если не начнут быстро переходить на «зеленую» энергетику, особенно на альтернативную энергетику и «зеленый» водород. Естественно, спрос на продаваемые ими углеводороды какое-то время будет расти, но в среднесрочной перспективе уровень спроса будет снижаться, а в долгосрочной перспективе он будет минимальным.



Экологически чистая энергия станет новым инструментом национальной и геополитической силы.



Азербайджан, на первый взгляд, торопится: некоторые эксперты утверждают, что предложения по развитию ветровой, солнечной и гидроэнергетики в стране пока можно считать проектами, утверждениями или возможностями.



Такие псевдоинтеллектуалы до сих пор не понимают, что официальный Баку, поддерживая на государственном уровне новые технологии потребления и транспортировки энергии, уже сейчас реализует шаги, решения, которые многие государства, в том числе развитые, предпримут через 10, а то и 20 лет.



Если Первая мировая война сделала сырую нефть стратегическим продуктом, то после Второй мировой войны природный газ начал занимать значительное место на мировых рынках.



Сокращение потребления сырой нефти и природного газа в равной степени изменит конфигурацию мира. Европейский Союз также пришел к выводу, что Азербайджан является выгодным партнером по сравнению с географически удаленными, экономически "дорогими" продавцами.



Транспортировка природного газа Туркменистана и Казахстана в Европу именно через Азербайджан в то же время многократно повышает его значение в качестве геоэнергетического узла.



У тех стран, у которых в качестве основных источников в области чистой, то есть зеленой энергетики будет контроль над производством, транспортировкой и продажей кобальта, меди, лития, никеля и других металлов, имеющие решающее значение для производства ветряных турбин, солнечных панелей, за ними и останется преимущество.



Введение Китаем эмбарго на экспорт важнейших полезных ископаемых в Японию после роста напряженности в Восточно-Китайском море можно считать одним из первых элементов нового геополитического порядка, о котором мы говорим.



Понятно, что Азербайджан, начав экспорт зеленого водорода, начал препятствовать стратегии "углеводородной нейтральности" в новой мировой экономике. Потому что зеленый водород позволит странам, доходы от экспорта нефти и газа которых сейчас занимают значительное место в Государственном бюджете, через определенное время трансформироваться в "электрогосударства".



Наша страна теперь предлагает Европейскому Союзу "черное золото", "голубое топливо", а также зеленую энергию.



Поскольку переход к зеленой энергии ускоряется, то ускоряется и геоэкономическое значение Баку.



А впереди будут новые проекты, маршруты и соглашения.