Армения готовится к новой войне: Последнее предупреждение Москвы Еревану

БАКУ /Trend/ - Армяне вновь в день праздника Новруз обстреляли азербайджанские позиции. Армянские военные, целясь в позиции азербайджанской армии, на этот раз делают это, полагаясь на миссию Европейского союза. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе обсуждений в Москве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым сказал, что Азербайджан "пытается обострить ситуацию". Фактически это можно расценить как демонстрацию Арменией намерения и подготовки к новой войне против Азербайджана.

20 марта в 02:50 на участке азербайджано-армянской границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, обстреляли позиции Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенные на высоте Агбашйурд Зангиланского района. В результате провокации был ранен военнослужащий ГПС младший сержант Манафов Рамин Субхи оглу. Военнослужащий был эвакуирован в специализированное медицинское учреждение и прооперирован, его жизни ничто не угрожает.

Очередная, вскоре после обстрелов в северной части Карабахской экономической зоны Азербайджана, эскалация произошла в Зангиланском районе, на условной государственной границе с Арменией. Эта условная граница фактически должна считаться линией соприкосновения с Арменией. В районе обстрела наших позиций также находятся наблюдатели "полувооруженной" мониторинговой миссии Европейского союза в Армении (EUMA).

Армянское руководство, полагая, что нашло нового "покровителя" в лице Франции, продолжает свою агрессивную риторику и политику, опираясь на коллективный Запад. Официальный Ереван, считающий, что коллективный Запад поможет ему в любом случае и любой форме, реализует свои давно подготовленные вооруженные провокации. Уже не наблюдается хаоса, страха, растерянности и беспокойства, которые были у ереванских властей в период после 44-дневной Второй Карабахской войны. Наоборот, руководство Армении, поверившее обещаниям Франции и начавшее рассматривать наблюдательную миссию Евросоюза как защитника своего милитаристского поведения с гарантией своей безопасности, обнаглело. Именно поэтому премьер-министр Никол Пашинян постоянно повторяет, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неэффективна и подчеркивает, что его страна может покинуть эту структуру, а также адресует Баку чуть ли не ультиматумы. Риторика Пашиняна и других лиц во власти в Армении в последние дни напоминает заявления, которые делались до сентября 2020 года. Как и в тот период, Армения чинит многочисленные искусственные препятствия, чтобы помешать подписанию окончательного мирного соглашения, почти каждый день выступает с новыми требованиями и условиями, стремится максимально обострить ситуацию.

Западные журналисты сообщают, что армянские обозреватели, регулярно выступающие в зарубежных СМИ, предупредили об отказе от интервью, запланированных на следующую неделю. Они объяснили это тем, что с ними связался и предупредил аппарат главы правительства Армении. "Не делайте никаких заявлений, особенно в отношении Карабаха, так как то, что вы можете сказать, примерно через две недели будет сильно отличаться от действительности, и поэтому от интервью зарубежным медиа лучше пока отказаться, чтобы потом не "опозориться" - якобы именно такие "рекомендации" поступили от администрации Пашиняна.

Как пояснили ереванские обозреватели в беседе с иностранными журналистами, руководство Армении ждет некоторых провокаций от армянских сепаратистов в Карабахе. В связи с этим часто упоминается Самвел Бабаян, бывший "командующий" "армией обороны", экс-лидер "советских" сепаратистов. Представители администрации Пашиняна также подчеркивают, что, поскольку Турция занята ликвидацией последствий катастрофического землетрясения, а также подготовкой к президентским и парламентским выборам, которые состоятся 14 мая, "она не сможет влиять как прежде на процессы на Южном Кавказе". Коллективный Запад, который воодушевляет Ереван и искушает его вести себя еще более агрессивно, особенно посещающие Армению различные европейские политики, похоже, не понимают, что обострение процессов и доведение их до крайности не исключает новых военных действий. А это не сулит Армении ничего хорошего.

Ответственность за это агрессивное поведение Армении, катастрофические последствия этого для армян ложится на коллективный Запад, и в частности на миссию EUMA Европейского союза.

Глава МИД России Сергей Лавров, понимая, что ситуации в регионе обостряется искусственно, и то, какие силы стоят за этими процессами, на переговорах в Москве с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном вышел за рамки дипломатических контактов и сделал строгое предупреждение Еревану.

"Агрессивная риторика Азербайджана еще больше усугубляют ситуацию на Южном Кавказе, продолжаются провокации не только против Нагорного Карабаха, но и против суверенной территории Армении", - сказал Мирзоян на пресс-конференции после встречи.

Он добавил, что "партнеры и союзники Армении должны предпринять более активные шаги, чтобы заставить Азербайджан выполнять взятые на себя обязательства, прекратить применение силы и не угрожать силой в нарушение норм и принципов международного права".

"Трехсторонние договоренности, достигнутые между Россией, Азербайджаном и Арменией, являются основным ключом к стабилизации ситуации на карабахском треке. Российская сторона готова продолжить свое содействие для запуска региональных коммуникаций, по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также согласованию мирного соглашения между Баку и Ереваном. Мы видим очевидные попытки Запада подорвать отношения между Россией и Арменией. Стремясь удовлетворить свои интересы, Запад пытается нарушить региональную архитектуру на Южном Кавказе. Думаем, что сопредседатели трехсторонней рабочей группы в ближайшее время достигнут конкретных договоренностей по запуску региональных коммуникаций", - сказал Лавров.

Заявление Арарата Мирзояна "мы рассчитываем на помощь России в отправке международной миссии по сбору фактов в Нагорный Карабах" Лавров оставил без ответа.

Глава МИД Армении также пытался оказать давление на Кремль на переговорах, состоявшихся 20 марта в Москве. Из-за масштабных санкций, которые Запад ввел против России после начала военных действий в Украине, Москва получает необходимое для своей экономики сырье, продукцию и товары путем реэкспорта через вторые страны. Армения является одной из таких стран-"мостов": российские компании закупают необходимые продукты в западных странах через компании, созданные в Армении, доставляют их в Ереван, а затем транспортируют в Россию.

Именно с этим связан парадоксальный "рост" российско-армянских экономических отношений. Арарат Мирзоян пытался оказать давление на Москву, считая, что российская экономика, которая сейчас находится в тяжелом положении, в некотором смысле зависит от Армении.

Если быть более конкретными, то причины нынешнего агрессивного поведения Армении - это условия, созданные для Еревана миссией EUMA Европейского союза, обещаниями Франции и санкциями, наложенными на Россию.

Однако если Ереван, опираясь на перечисленное, отдает предпочтение военной риторике, то это суицидальное поведение.

(Перевод: Фидан Мустафаева)