СГБ Азербайджана распространила информацию о теракте против Фазиля Мустафы

БАКУ/Trend/ - По факту террористического акта, совершенного против Мустафы Фазиля Газанфар оглы, возбуждено уголовное дело, передает Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана.

"28 марта 2023 года в 21:51 против депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мустафы Фазиля Газанфар оглы был совершен теракт с применением огнестрельного оружия - автомата Калашникова возле его дома по адресу город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат -1, улица Бабека, дом 2 "Z".

В результате теракта Фазиль Мустафа получил пулевое ранение в правое надплечье и нижнюю треть правого бедра. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как стабильное. Опасности для жизни нет.

В связи с этим в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его службы или политической деятельности либо из мести за такую деятельность) и 228.2.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

Осуществляются комплексные неотложные оперативно-розыскные мероприятия в целях установления лица, совершившего террористический акт, иных лиц, причастных к преступлению, и привлечения их к уголовной ответственности.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности", - говорится в сообщении СГБ.