Фазиль Мустафа пришел в себя, его состояние удовлетворительное

БАКУ /Trend/ - Фазиль Мустафа пришел в себя, и в настоящее время состояние его удовлетворительное.

Об этом сказал в среду Trend помощник депутата Аждар Алиев.

Он сказал, что Мустафа перенес две операции.

"После операций он пришел в себя и сейчас находится в удовлетворительном состоянии",- сказал Алиев.

Напомним, что 28 марта в 21:51 перед домом депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы был совершен террористический акт с применением автоматического оружия. В результате теракта Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)