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Открытие посольства Азербайджана в Израиле еще больше расширит сотрудничество в оборонной и гражданской сферах - министр

Политика Материалы 29 марта 2023 16:34 (UTC +04:00)
Открытие посольства Азербайджана в Израиле еще больше расширит сотрудничество в оборонной и гражданской сферах - министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Открытие посольства Азербайджана в Израиле еще больше расширит сотрудничество двух стран в оборонной и гражданской сферах.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Было отрадно встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым для обсуждения тесных связей между нашими странами. Я поприветствовал открытие посольства как первый шаг к дальнейшему расширению нашего сотрудничества как в оборонной, так и в гражданской сфере", - говорится в публикации.

Отметим, что 28 марта 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину. В программу визита 29-30 марта вошли проведение встреч с высокопоставленными представителями обеих стран, участие в церемонии открытия посольства Азербайджанской Республики в Израиле.

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