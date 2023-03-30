БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана ответила главе миссии ЕС.

Как сообщает в четверг Trend, в заявлении Общины отмечается, что глава миссии Евросоюза в Армении Маркус Риттер выступил в эти дни с заявлением где разглагольствовал на тему предотвращения мнимого нападения Азербайджана на Армению. Риттер тем самым попытался представить Армению, история которой насыщена многочисленными фактами военной агрессии, оккупации, этнических чисток, преступлений против человечности в отношении Азербайджана и которая в настоящее время продолжает свои действия против территориальной целостности Азербайджана, как жертву, а Азербайджан, ставший жертвой всех этих преступлений Армении – в негативном свете.

"Мы хотели бы напомнить Риттеру, что на миссию, направленную Европейским союзом в целях защиты прав человека, ложится большая и конкретная задача в отношении азербайджанцев, изгнанных из Армении. Почти все населенные пункты, расположенные в пограничной зоне, где развернулась данная миссия, являлись местами проживания азербайджанцев, которые подверглись этническим чисткам. Мы уверены, что миссия каждый день видит в этих селах разрушенные азербайджанские захоронения и культурное наследие.

В данном случае вызывает сожаление тот факт, что глава миссии в соответствии со своим мандатом вместо того, чтобы разобраться с нарушениями прав человека, делает заявления клеветнического и провокационного характера.

Община Западного Азербайджана призывает миссию заниматься свои делом, и, как было указано в письме президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю, выполнить следующее:

- способствовать безопасному возвращению на свои исторические земли изгнанных из Армении азербайджанцев;

- собрать информацию о влиянии конфликта на азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, в том числе подготовить отчеты о состоянии собственности и культурного наследия азербайджанцев;

- подготовить и осуществить меры по построению доверия для изгнанных из Армении азербайджанцев, в том числе создать условия для посещения ими своих домов, кладбищ, святынь и памятников культуры;

- совместно с Общиной подготовить и реализовать соответствующие программы по положениям международного гуманитарного права, защиты прав человека, собственности, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, в том числе Резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности, Резолюции № 2250 (2015) по вопросу о молодежи, мире и безопасности, и Резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.

Европейский союз, в том числе его миссия в Армении, должны поощрять уважение прав азербайджанцев, изгнанных из Армении своими беспристрастными и тщательными усилиями в области прав человека, и тем самым способствовать достижению устойчивого мира", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)