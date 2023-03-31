В Губе проходит конференция "Правовые аспекты преступлений этнической чистки и геноцида в контексте исторических фактов" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Губе проходит конференция "Правовые аспекты преступлений этнической чистки и геноцида в контексте исторических фактов".

Как сообщает в пятницу Trend, участники конференции, организованной совместно Уполномоченным по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана, Общиной Западного Азербайджана и исполнительной властью Губинского района, сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Губа и возложили перед ним цветы.

Затем, они почтили память жертв Геноцида у Мемориального комплекса геноцида.

Конференция с участием омбудсмена Сабины Алиевой, председателя Общины Западного Азербайджана Азиза Алекперли, главы Исполнительной власти Губинского района Зияддина Алиева и других официальных лиц была организована в Центре Гейдара Алиева в городе Губа.

(Перевод: Фидан Мустафаева)