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Община Западного Азербайджана призывает Армению признать свою ответственность за геноцид и военные преступления

Политика Материалы 31 марта 2023 14:55 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана призывает Армению признать свою ответственность за геноцид и военные преступления

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана призывает Армению признать свою ответственность за геноцид и военные преступления.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении говорится, что западные азербайджанцы с глубокой скорбью отмечают 31 марта - День геноцида азербайджанцев. После массового переселения армян на Кавказ армянскими экстремистскими вооруженными группами и правительством Армении был осуществлен геноцид азербайджанского народа. Геноцид проводился систематически на почве расистской идеологии, разжигающей этническую ненависть.

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