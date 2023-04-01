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В Азербайджане субъекты медиа освобождаются от налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов

Политика Материалы 1 апреля 2023 15:55 (UTC +04:00)
В Азербайджане субъекты медиа освобождаются от налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов

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БАКУ /Trend/ - Доходы, полученные субъектами медиа (физическими (за исключением журналистов) или юридическими лицами) в результате своей деятельности, в том числе доходы от рекламы, а также материальная помощь, оказанная им Агентством развития медиа Азербайджана, освобождены от налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов.

Как сообщает в субботу Trend, это нашло отражение в изменении в Налоговый кодекс, о применении которого Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Данная мера будет в силе в течение трех лет с 1 января 2023 года и не распространяются на субъектов аудиовизуальных медиа.

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