Освобождение медиа от налогов - большая поддержка со стороны Президента Ильхама Алиева развитию медиа – эксперт

БАКУ /Trend/ - Освобождение медиа от налогов - большая поддержка со стороны Президента Ильхама Алиева развитию медиа.

Об этом сказал в субботу Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

"Доходы, полученные субъектами медиа (физическими (за исключением журналистов) или юридическими лицами) в результате своей деятельности, в том числе доходы от рекламы, а также материальная помощь, оказанная им Агентством развития медиа Азербайджана, освобождены от налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов. Также освобождается от налога на добавленную стоимость представляемая ими медиапродукция сроком на 3 года. Это большая поддержка, оказываемая Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым развитию профессиональных медиа и комплексным мерам, осуществляемым в направлении обеспечения экономической самостоятельности субъектов медиа. Через небольшой промежуток времени профессиональные субъекты медиа всерьез ощутят результат применения Закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики", вступившего в силу соответствующим Распоряжением главы государства, если выразиться короче и яснее, влияние налоговых льгот в своей деятельности", - сказал он.

По его словам, вышеупомянутые дополнения и изменения служат максимально возможному устранению неравной конкуренции между социальными сетями и профессиональными медиа-ресурсами, стимулированию предпринимательской деятельности в медиа-сфере, страхованию рекламного рынка и бизнес-среды от внешних воздействий, защите медиа и информационного пространства в Азербайджане.

"Пакеты налоговых льгот, постоянно применяемые в отношении печатных и интернет-медиа, также важны как составная часть реформ, проводимых в сфере медиа в нашей стране в целом. Принятые решения и предпринятые шаги свидетельствуют о том, что реформы носят концептуальный характер, реализуются в системной форме и продвигаются в соответствии с "дорожной картой".

Выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за его указ о введении новых налоговых льгот для медиа и, конечно же, за постоянную поддержку медиа в целом", - сказал он.