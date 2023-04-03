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Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)

Политика Материалы 3 апреля 2023 16:30 (UTC +04:00)
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 3 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране техническим директором турецкой компании "Байкар" Сельчуком Байрактаром.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве обороны.

Министр обороны поприветствовал гостя, отметив, что рад видеть его в нашей стране.

Подчеркнув, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией строится на отношениях дружбы и братства, Закир Гасанов сказал, что эти связи все больше развиваются и укрепляются. Было особо отмечено, что дружба руководителей стран играет важную роль в развитии связей между двумя государствами.

Поблагодарив за теплый прием и гостеприимство, Сельчук Байрактар выразил удовлетворение визитом в страну и отметил, что такие встречи имеют важное значение с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

В заключение министр обороны наградил Сельчука Байрактара медалью "За заслуги в области военного сотрудничества".

Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью (ФОТО)
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