Состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Италии

БАКУ /Trend/ - 3 апреля в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

Как сообщает во вторник Trend в МИД Азербайджана, азербайджанскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а с итальянской стороны-заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

В ходе консультаций были обсуждены перспективы многомерного стратегического партнерства и его укрепления, основанного на традиционной дружбе и взаимном доверии между двумя странами, возможности расширения связей в политической, торгово-экономической, энергетической сферах, области обороны и безопасности, а также транспортной, логистической, гуманитарной, культурной и образовательной сферах.

Новость обновляется