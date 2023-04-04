Международная общественность не принимает мер в связи с минной угрозой, создаваемой Арменией против Азербайджана - Омбудсмен (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Международная общественность не принимает мер в связи с минной угрозой, создаваемой Арменией против Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в призыве к международной общественности в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.

"Вызывает сожаление то, что международное сообщество до сих пор не выразило озабоченности по поводу минной угрозы, созданной Арменией против Азербайджана, и не проявило интереса к принятию в связи с этим эффективных мер.

Считаем, что вся мировая общественность должна быть солидарна в борьбе с минным террором во имя защиты прав людей на жизнь, безопасное проживание и охрану здоровья.

В связи с этим в заявлениях и обращениях, которые мы адресуем международным и региональным организациям, осуществляющим деятельность в области прав человека, национальным правозащитным учреждениям различных стран, а также в нашем специальном отчете, предоставляем факты, связанные с минной проблемой на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и требуем принятия срочных мер в рамках мандатов данных организаций"- говорится в призыве омбудсмена Азербайджана.