Франция продолжает предвзятую политику в отношении Азербайджана - Солтан Мамедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Франция продолжает предвзятую политику в отношении Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Солтан Мамедов на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.

"16 марта в Сенате Франции состоялась очередная конференция, направленная против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, выражающая открытое неуважение к международному праву. С сожалением хочу подчеркнуть, что Франция, как во время 44-дневной войны, так и после продолжает свою предвзятую политику в отношении Азербайджана", - сказал он.

Мамедов отметил, что на фоне новых реалий, сложившихся на Южном Кавказе, инициатив, выдвинутых для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, организация подобных мероприятий в Сенате направлена на нарушение мира и стабильности в регионе.

"В парламенте Азербайджана неоднократно звучали призывы положить конец политике двойных стандартов Франции. Но, видимо, наши французские коллеги не могут правильно оценить политическое значение этих призывов.

Франция до сих пор не подписала Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, которая считается одним из фундаментальных документов в области защиты прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в Европе, и не ратифицировала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств Совета Европы. На самом деле это факты, которые отражают подход Франции к правам национальных меньшинств. Такая страна не имеет морального права делать замечания другим относительно прав этнических меньшинств.

В Национальной ассамблее Франции начала работу группа дружбы с Азербайджаном. В целях развития двустороннего сотрудничества с рабочей группой Милли Меджлиса по межпарламентским связям между Азербайджаном и Францией, выдвигаются определенные идеи, предложения. Есть намерение реализовать совместные проекты в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Такие шаги, предпринятые в Сенате Франции, значительно подрывают надежды на будущее отношений двух стран. Целью наших совместных проектов является также содействие миру в регионе. Потому что сейчас не только Южный Кавказ, но и вся система международных отношений нуждаются в подобных инициативах", - сказал депутат.

Он отметил, что Франция пытается подорвать мирные инициативы на Южном Кавказе, в то время, когда в мире происходят сложные процессы, в различных регионах происходят серьезные столкновения, приведшие к гибели тысяч людей.

"Эта политика не отвечает интересам ни Франции, ни народов региона, пострадавших от многолетних конфликтов. Напротив, рост нестабильности в нашем регионе в конечном итоге также отрицательно сказывается на глобальном мире и безопасности. Франция, как член Совета Безопасности ООН, является одной из стран, которая должна нести ответственность за глобальную безопасность. Члены Сената Франции, кажется, тоже забывают об этом важном моменте.

Азербайджанское государство всегда проводило последовательную политику в отношениях с Францией, как и в отношениях со всеми другими партнерами. Мы знаем роль Франции в системе международных отношений. Однако Азербайджан также четко знает границы своих национальных интересов и не намерен позволять какому-либо государству пересекать эти границы. Франция, наконец, должна понять, что политика давления, которую она проводила до сих пор, не сработала и не сработает в будущем", - добавил Мамедов.