Великобритания продолжает оставаться основным партнером Азербайджана в области разминирования - посольство (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Великобритания продолжает оставаться основным партнером Азербайджана в области разминирования.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице посольства Великобритании в Азербайджане в Twitter.

“Наземные мины угрожают жизни людей и не позволяют им вернуться в свои дома еще долгое время после окончания войн”, - говорится в публикации.

Посольство отмечает, что Великобритания совместно с партнерами продолжает вносить вклад в то, чтобы сделать освобожденные от оккупации территории безопасными для проживания.

Напомним, что государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Доэрти во время своего визита в Баку в феврале этого года отметил, что Великобритания предоставила финансовую помощь на сумму более миллиона фунтов стерлингов на разминирование освобожденных земель Азербайджана.

Национальное агентство Азербайджана по разминированию сообщило, что в марте 2023 года в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Лачине, Ходжалы, Шуше, Губадлы, Джебраиле было обнаружено и обезврежено 270 противопехотных и 656 противотанковых мин, а также 1465 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

По данным агентства, от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена общая площадь в 5983,6 гектара.