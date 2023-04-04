Джейхун Байрамов проинформировал представителя ЮНЕСКО о постконфликтном периоде в регионе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 4 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с руководителем офиса ЮНЕСКО в Аддис-Абебе Ритой Биссонаут, посетившей Азербайджан с целью участия в семинаре, организованном совместно Университетом ADA, Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО и Институтом развития и дипломатии, а также с генеральными секретарями национальных комиссий по делам ЮНЕСКО Гвинеи, Конго, Кот-д'Ивуара, Нигера, Бенина, Того, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Габона.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие в повестке дня многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и африканскими странами, в том числе в рамках ЮНЕСКО.

Министр Джейхун Байрамов, отметив, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения способствовало дальнейшему развитию отношений, подчеркнул, что Азербайджан на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшемся в марте текущего года в Баку, объявил глобальные призывы в поддержку постпандемического восстановления Африки и развивающихся малых островных государств.

Подчеркнув важность сотрудничества нашей страны с ООН и ее специализированными структурами, министр отметил, что Азербайджан как страна-донор тесно сотрудничает с ЮНЕСКО в сферах образования, культуры, спорта и науки. Была выражена уверенность в том, что проведенный для генеральных секретарей национальных комиссий африканских стран по ЮНЕСКО семинар будет полезен для дальнейшего расширения сотрудничества в этом направлении.

Глава МИД отметил, что в период пандемии COVID-19 Азербайджан как член глобальной образовательной коалиции оказывал поддержку образовательным проектам, реализуемым в различных странах мира, и что одним из приоритетных направлений является поощрение деятельности, направленной, в частности, на образование девочек в ряде стран.

Министр также проинформировал о ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной войны, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период в регионе, мирном процессе с Арменией. Было отмечено, что, несмотря на совершение Арменией военно-политических провокаций, препятствующих мирному процессу в постконфликтный период, Азербайджан полон решимости продвигать мирную повестку дня.

Рита Биссонаут, глава офиса ЮНЕСКО в Аддис-Абебе, поблагодарила за организацию семинара для генеральных секретарей национальных комиссий по делам ЮНЕСКО 10 африканских стран. Было отмечено, что данная программа сыграет важную роль в расширении связей между Азербайджаном и африканскими странами в рамках ЮНЕСКО.