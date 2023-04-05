Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы - Эмомали Рахмон

БАКУ /Trend/ - Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы, которые имеют давние исторические корни.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал 5 апреля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Отрадно, что межгосударственное взаимодействие наших стран сегодня последовательно развивается по широкому спектру вопросов. Оно охватывает политическую, торгово-экономическую, научно-техническую, культурно-гуманитарную и многие другие сферы. Мы уделяем постоянное внимание всестороннему расширению взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджанской Республикой как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных организаций. Уверен, что договоренности, к которым мы придем сегодня, наполнят повестку наших отношений качественно новым содержанием", - сказал Эмомали Рахмон.