Начался процесс выдворения из Азербайджана иранских дипломатов, объявленных нежелательными лицами – МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Начался процесс выдворения из Азербайджана иранских дипломатов, объявленных нежелательными лицами.

Об этом сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана.

Отметим, что 6 апреля чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

До сведения посла Ирана было доведено, что четыре сотрудника посольства Ирана, за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, объявлены азербайджанским правительством персонами нон-грата (нежелательными лицами), и этим лицам следует покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

Список имен дипломатов, объявленных нежелательными лицами:

Мирмахди Мирсалампур Шариф

Гурбанали Пурмарджан Варджови

Хади Могадам

Аскер Бахари Хош Манзар