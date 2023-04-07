Поездка в Шушу позволит странам-участникам TЮРКСОЙ принять важные решения по поводу нашей деятельности - Билал Чакыджы

БАКУ/ Trend/ - Поездка в город Шуша позволит нам, странам-участникам TЮРКСОЙ, принять важные решения, определяющие нашу деятельность.

Как передает Trend, об этом в пятницу журналистам после церемонии открытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ заявил заместитель Генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджы.

«Комиссии ЮНЕСКО стран ТЮРКСОЙ уже проделали огромный объем работы. Однако, сегодняшнее мероприятие и поездка в Шушу позволит проконсультироваться и принять решение во благо общего развития нашего сотрудничества в рамках ЮНЕСКО», - добавил Чакыджы

Чакыджы также отметил, что город Шуша несет неиссякаемую важность в вопросах культурного наследия.

«Думаю, что много обьектов города Шуша войдут в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, отрадно что такие культурные ценности будут находиться на повестке дня», добавил он.

Отметим, что заседание ТЮРКСОЙ организовано Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, совместно с Институтом развития и дипломатии Университета ADA в Баку.

Напомним, что в этом году Международная организация тюркской культуры отмечает свою тридцатую годовщину со дня основания.