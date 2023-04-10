Азербайджан показал миру силу тюрок на поле боя – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан показал миру силу тюрок на поле боя.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии избирательного Координационного центра Партии справедливости и развития в Афьонкарахисаре.

"Сегодня 80 процентов национальной оборонной промышленности Турции производится внутри страны. В настоящее время Турция является не только региональным, но и глобальным политическим игроком. Турция и турецкий народ всегда должны быть с теми, кто попал в беду и нуждается в помощи",- сказал он.