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Азербайджан показал миру силу тюрок на поле боя – Чавушоглу

Политика Материалы 10 апреля 2023 11:27 (UTC +04:00)
Азербайджан показал миру силу тюрок на поле боя – Чавушоглу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан показал миру силу тюрок на поле боя.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии избирательного Координационного центра Партии справедливости и развития в Афьонкарахисаре.

"Сегодня 80 процентов национальной оборонной промышленности Турции производится внутри страны. В настоящее время Турция является не только региональным, но и глобальным политическим игроком. Турция и турецкий народ всегда должны быть с теми, кто попал в беду и нуждается в помощи",- сказал он.

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