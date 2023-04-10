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Командующий ВВС Азербайджана совершил визит в США (ФОТО)

Политика Материалы 10 апреля 2023 22:15 (UTC +04:00)
Командующий ВВС Азербайджана совершил визит в США (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров совершил визит в США, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с командующим ВВС США генералом армии Чарльзом Брауном.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества и по вопросам региональной безопасности.

Во встрече принимал участие посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим.

Командующий ВВС Азербайджана совершил визит в США (ФОТО)
Командующий ВВС Азербайджана совершил визит в США (ФОТО)
Командующий ВВС Азербайджана совершил визит в США (ФОТО)
Командующий ВВС Азербайджана совершил визит в США (ФОТО)
Командующий ВВС Азербайджана совершил визит в США (ФОТО)
Командующий ВВС Азербайджана совершил визит в США (ФОТО)
Командующий ВВС Азербайджана совершил визит в США (ФОТО)
Командующий ВВС Азербайджана совершил визит в США (ФОТО)
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