Минобороны сообщило о погибших и раненых в результате армянской провокации (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:32)

БАКУ /Trend/ - 11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций у населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в Лачинском направлении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В результате провокации, совершенной армянской стороной, стали шехидами и получили ранения военнослужащие азербайджанской армии.

"В настоящее время подразделениями азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.