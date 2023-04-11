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Минобороны сообщило о погибших и раненых в результате армянской провокации (Дополнено)

Политика Материалы 11 апреля 2023 17:37 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - 11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций у населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в Лачинском направлении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В результате провокации, совершенной армянской стороной, стали шехидами и получили ранения военнослужащие азербайджанской армии.

"В настоящее время подразделениями азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.

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