Поддерживаю инициативы, продвигающие диалог между Азербайджаном и Арменией – председатель ОБСЕ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Поддерживаю инициативы, продвигающие диалог между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Я призываю стороны использовать мирные механизмы. Конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также другие конфликты должны решаться мирным путем. Как председатель ОБСЕ, я поддерживаю инициативы, способствующие миру. Мы пережили эти вызовы, трудности, и знаем, как это больно. Какими бы сложными ни были эти конфликты, ситуации, препятствующие диалогу, их можно преодолеть, и мы сможем защитить наших людей.

Мы призываем к укреплению доверия, держаться подальше от поля боя и приблизиться к столу переговоров", - сказал Османи.

Отметим, что сегодня состоялась встреча один на один и в расширенном составе министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.