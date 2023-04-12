Состоятся политконсультации между МИД Азербайджана и Северной Македонии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Северной Македонии состоятся политические консультации.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Министр отметил, что сотрудничество двух стран в рамках международных организаций было одной из обсуждаемых тем сегодняшней встречи.

"Мы очень позитивно и оптимистично смотрим на перспективы отношений с дружественными странами, и считаем, что сегодняшние переговоры стали очень важным шагом в этом формате. Азербайджан с первых дней играет очень активную роль в ОБСЕ. Отношения между рядом стран ОБСЕ находятся в кризисном состоянии. Председательство Северной Македонии приходится на очень сложное время", - сказал Байрамов.

Отметим, что сегодня состоялись встречи действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым один на один и в расширенном составе.