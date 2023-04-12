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До конца мая будет определен точный список избирателей - ЦИК Азербайджана

Политика Материалы 12 апреля 2023 17:07 (UTC +04:00)
До конца мая будет определен точный список избирателей - ЦИК Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Информация со всех избирательных округов, касающаяся уточнения списков избирателей, представлена в ЦИК в установленные сроки.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заместитель председателя этой структуры Ровзат Гасымов.

По его словам, представленные документы проверяются, и до конца мая будет определен точный список избирателей.

Отметим, что в Азербайджане с января каждого года проводится процесс уточнения списков избирателей.

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