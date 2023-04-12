До конца мая будет определен точный список избирателей - ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информация со всех избирательных округов, касающаяся уточнения списков избирателей, представлена в ЦИК в установленные сроки.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заместитель председателя этой структуры Ровзат Гасымов.
По его словам, представленные документы проверяются, и до конца мая будет определен точный список избирателей.
Отметим, что в Азербайджане с января каждого года проводится процесс уточнения списков избирателей.