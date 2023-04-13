Армянские эксперты отказались от встречи с азербайджанскими экспертами в Анкаре - ЦАМО

БАКУ /Trend/ - Армянские эксперты отказались от встречи с азербайджанскими экспертами в Анкаре.

Как сообщили в четверг Trend в Центре анализа международных отношений (ЦАМО), Центр продолжил попытки налаживания контактов с такими организациями, как армянский центр "Орбели", и использования инструментов и потенциала дипломатии "Track 1.5" с целью содействия мирным усилиям между Азербайджаном и Арменией.

"Но, к сожалению, армянские коллеги не раз отказывались от возможности встречи, предлагаемой международными партнерами. Например, в августе и ноябре 2022 года в Женеве и в середине ноября 2022 года в Москве армянская сторона отказалась от участия за несколько дней до заранее согласованной даты встречи. Армянская сторона также отвергла за несколько дней до мероприятия попытку встретиться в Анкаре в апреле 2023 года. Проявляя подобное безответственное отношение, правительство и мозговые центры Армении проигнорировали все усилия наших общих международных партнеров и продемонстрировали несерьезный подход к диалогу между двумя странами. Правительство Армении озвучивает различные утверждения и выражения, такие как "армяне стали жертвой", "угроза безопасности", "блокада", чтобы замедлить процесс достижения устойчивого мира и подорвать усилия на параллельных направлениях.

ЦАМО считает такой подход армянских коллег очень вредным для мирных усилий и с сожалением отмечает, что армянская сторона избегает последовательных и субстантивных контактов, что усиливает напряженность между сторонами и препятствует миру и примирению между двумя обществами в целом", - говорится в заявлении Центра.