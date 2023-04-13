Сахиба Гафарова призвала осудить провокации Армении против Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова призвала осудить провокации Армении против Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в четверг в Милли Меджлисе.

Согласно информации, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург 13 апреля на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко проинформировала о военной провокации, совершенной Арменией 11 апреля.

Гафарова отметила, что подобные провокации происходят на фоне серьезных призывов к переговорам по мирному договору со стороны международного сообщества, что свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном процессе. По словам спикера, провокации Армении против Азербайджана в попрание норм и принципов международного права не только нацелены на нарушение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, но и серьезно угрожают региональному миру и безопасности. Поэтому эти шаги Армении должны быть серьезно осуждены, подчеркнула она.