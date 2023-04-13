Спикер парламента Азербайджана опровергла утверждения Армении о якобы закрытии Лачинской дороги (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:26 )

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова опровергла утверждения Армении о якобы закрытии Лачинской дороги

Об этом Trend сообщили в четверг в Милли Меджлисе.

Согласно информации, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург 13 апреля на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко отметила, что Армения пытается обмануть международное сообщество ложными утверждениями о якобы закрытии Лачинской дороги.

Она подчеркнула, что мирная акция представителей гражданского общества Азербайджана на Лачинской дороге проводится в знак протеста против незаконных действий Армении.

Спикер добавила, что Армения на фоне присутствия миссии Европейского союза на своей территории предпринимает шаги, обостряющие ситуацию, и совершает военные провокации.