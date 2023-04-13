Посол ЕС прокомментировал кадры бесчеловечного обращения армян с азербайджанским военнослужащим

БАКУ /Trend/ - Со всеми заключенными необходимо обращаться в соответствии с международным гуманитарным правом.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, передает в четверг Trend.

"Я видел кадры, где показано жестокое обращение с задержанным азербайджанским солдатом. Это действительно прискорбно. Важно, чтобы со всеми заключенными обращались в соответствии с международным гуманитарным правом", - отметил посол.

Ранее МИД Азербайджана призвал мировую общественность осудить бесчеловечное обращение с задержанными армянской стороной азербайджанскими военнослужащими.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана обратилась в международные организации в связи с двумя военнослужащими азербайджанской армии - Агшином Бабировым (2004 г.р.) и Гусейном Ахундовым (2003 г.р.)