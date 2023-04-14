Подробности спланированной провокации Еревана

БАКУ /Trend/ - "Гражданская миссия Европейского союза (ЕС) будет способствовать поддержке усилий ЕС в процессе, направленном на обеспечение безопасности в регионе, повышение взаимного доверия и достижение мира между Арменией и Азербайджаном". Такое мнение накануне размещения миссии в составе 102 человек на условной азербайджано-армянской границе высказал Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель

Другие европейские официальные лица сделали аналогичные заявления. Однако процесс идет не так, как прогнозировали официальные лица ЕС.

Согласно информации министерства обороны Азербайджана, 11 апреля около 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. Затем обстрел азербайджанских позиций продолжался с использованием минометов и крупнокалиберного оружия. При предотвращении военной провокации Армении погибли трое военнослужащих азербайджанской армии. Минобороны Армении сообщило о гибели четырех и ранении шестерых своих военнослужащих.

Дополнительные данные появились после военного столкновения. Стало известно, что в момент совершения армянами провокации в районе событий находился командир корпуса армянской армии. Это еще раз доказывает, что Армения спланировала эту провокацию и направила в регион высокопоставленных военных для контроля над процессом.

Еще один привлекающий внимание момент – время, выбранное Арменией для совершения этой провокации. За несколько часов до этих событий распространилась новость о том, что стороны приглашены в Вашингтон. Как видно, власти Армении не заинтересованы в решении проблемы. В обратном случае они не стали бы пытаться своими провокациями разрушать благоприятные условия, созданные для мира.

Кроме того, после прибытия в регион миссии ЕС усилились угрозы со стороны Армении, изменилась риторика властей этой страны в отношении мирного процесса. Премьер-министр Никол Пашинян избегал резких заявлений и провокационной риторики в адрес Азербайджана после 44-дневной войны. Такую же позицию демонстрировали и другие официальные лица Армении. Но после прибытия в Армению миссии ЕС официальный Ереван более склонен к провокациям и делает заявления, которые способствуют усугублению ситуации. Сейчас Армения отворачивается от всех мирных инициатив, устраивает провокации на границе и затягивает мирный процесс. Находящаяся же в регионе миссия ЕС "не видит" провокации Армении, а точнее, "закрывает на это глаза". Процессы показывают, что за "смелыми" заявлениями официального Еревана стоит "воодушевление", которое он получает в первую очередь от миссии ЕС. То есть прогнозы европейских официальных лиц о том, что миссия будет служить миру в регионе, не оправдываются.

Присутствие миссии ЕС в регионе имеет обратный эффект, подталкивая Армению к новым провокациям. Миссия ЕС не занимает никакой позиции в отношении действий Армении, угрожающих миру, и не готовит отчета об армянских провокациях. Она привлекает к себе внимание не своими отчетами, а молчанием о происходящем. Становится ясным, что ни миссия ЕС, ни региональные игроки не намерены удерживать Армению от ее провокационных действий. Похоже, азербайджанской армии снова придется взять на себя миротворческую миссию в регионе. То, что азербайджанская сторона будет жестко реагировать на провокации Армении можно прогнозировать уже сейчас. Провокации, совершаемые официальным Ереваном, надеясь на миссию ЕС и других покровителей, не доведут до добра ни Армению, ни армянский народ.