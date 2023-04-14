Успехи, достигнутые в гимнастике - результат работы, проделанной под руководством Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой - Нурлана Мамедзаде

БАКУ /Trend/ - Успехи, достигнутые в гимнастике, являются результатом работы, проделанной под руководством Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде на церемонии открытия Международного турнира AGF Trophy по художественной гимнастике в Баку.

"От имени Федерации гимнастики Азербайджана приятно приветствовать каждого из вас на международном турнире AGF Trophy по художественной гимнастике. Уже в третий раз Баку принимает это престижное соревнование. Ранее международный турнир AGF Trophy проводился в нашей столице в 2018 и 2019 годах. В отличие от предыдущих лет, на этот раз мы увидим соревнования с участием гимнасток из 14 стран, как в юношеской, так и во взрослой возрастных категориях.

Организация таких соревнований в нашей стране не случайна. Результаты, показанные азербайджанскими гимнастками на крупных международных соревнованиях, свидетельствуют об успехах бакинской школы. Это, в свою очередь, не только повышает интерес гимнасток из других стран к международным соревнованиям, проводимым в нашей столице, но и с каждым днем увеличивает число гимнасток, участвующих в тренировочных сборах, проводимых в Баку. Все это является результатом внимания, проявляемого нашим государством к развитию спорта в Азербайджане, работы, проделанной под руководством Первого вице-президента страны, Президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой. Желаю всем участникам соревнований здоровья и успехов! Объявляю Международный турнир AGF Trophy по художественной гимнастике открытым!" - сказала Мамедзаде.