За период оккупации армяне разрушили около 200 святынь на территории Азербайджана - глава госкомитета (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За период оккупации армяне разрушили около 200 святынь на территории Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы на X Международной конференции "Кавказская Албания: религиозная и социальная жизнь".

Он отметил, что на находившихся под армянской оккупацией в течение почти 30 лет территориях Азербайджана были проведены этнические чистки и геноцид, осквернены, разрушены более 60 мечетей, около 200 святынь, а также подверглись фальсификации и григорианизированы, либо уничтожены албанские христианские храмы. Помимо этого, армянами была разграблена и разрушена православная церковь в Ходжавендском районе.

"Целью уничтожения или присвоения культурного наследия на исторических землях Азербайджана также было уничтожение связи этих территорий с азербайджанцами и предоставление мировой общественности ложной информации. Всеми этими преступными действиями армянская сторона грубо нарушила требования Гаагской конвенции 1954 года "Об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", Европейской конвенции 1992 года "Об охране археологического наследия" и Конвенции ЮНЕСКО 1972 года "Об охране всемирного культурного и природного наследия", - сказал Гурбанлы.