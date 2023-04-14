Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджанские депутаты совершат визит в Украину

Политика Материалы 14 апреля 2023 16:28 (UTC +04:00)
Азербайджанские депутаты совершат визит в Украину

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по азербайджано-украинским межпарламентским связям Руфат Гулиев, члены группы Кямран Байрамов, Сабир Гаджиев и Рази Нуруллаев 17 апреля посетят столицу Украины Киев.

Об этом Trend сообщили в пятницу в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В рамках визита, осуществляемого по приглашению украинской стороны, запланированы встречи со спикером Верховной Рады Украины, членами парламентской группы дружбы с Азербайджаном, азербайджанской диаспорой в Украине.

Визит завершится 21 апреля.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости