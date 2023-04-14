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Азербайджанские депутаты примут участие в мероприятиях в Турции

Политика Материалы 14 апреля 2023 16:32 (UTC +04:00)
Азербайджанские депутаты примут участие в мероприятиях в Турции

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БАКУ /Trend/ - 17 апреля председатель Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и депутат Рамиль Гасан совершат визит в Анкару.

Об этом сообщили Trend в пятницу в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Они примут участие в ряде мероприятий, организуемых Турецко-азербайджанским Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) по случаю 100-летия общенационального лидера азербайджанского Гейдара Алиева и 100-летия создания Турецкой Республики.

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