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Назначен начальник Главного управления госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу по Нахчывану

Политика Материалы 14 апреля 2023 17:32 (UTC +04:00)
Назначен начальник Главного управления госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу по Нахчывану

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Назначен начальник Главного управления Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу по Нахчывану. На эту должность назначен полковник Эльмар Тагиев.

Как сообщает Trend, приказ об этом подписал начальник Госслужбы генерал-полковник Арзу Рагимов.

До этого назначения Тагиев был начальником секретариата Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Напомним, что ранее согласно указу главы государства Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Нахчыванской Автономной Республики была упразднена и создано Главное управление Государственной службы по мобилизации и призыву на службу Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

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