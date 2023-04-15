Подразделения коммандос выполнили практические упражнения по огневой подготовке (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) выполнены практические упражнения по огневой подготовке, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин с места и в движении. Основное внимание в ходе упражнений было уделено совершенствованию навыков обращения с оружием и боевых навыков военнослужащих. Коммандос выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом", - говорится в сообщении ведомства.