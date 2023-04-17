Ведется работа по пяти этапам в рамках госпрограммы "Большого возвращения" на освобожденные территории Азербайджана

ШАМАХЫ /Trend/ - Ведется работа по пяти этапам, предусмотренным госпрограммой "Большого возвращения".

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в ходе проходящей в Шамахы научно-практической конференции по инвестиционной привлекательности территорий, освобожденных от оккупации.

"Один из них - проектирование общих и генеральных планов, следующие этапы — это разминирование, создание базовой инфраструктуры, полномасштабная реконструкция социально-экономической инфраструктуры и, наконец, обеспечение возвращения людей. Важно, чтобы планирование касалось не только строительства, но и разминирования. Должны быть обеспечены базовая инфраструктура, в числе которой дороги, газ, свет, вода, связь, и социальная инфраструктура - школы, больницы, административные здания, жилые дома", - сказал он.