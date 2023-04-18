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Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с годовщиной геноцида в Башлыбеле

Политика Материалы 18 апреля 2023 10:17 (UTC +04:00)
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с годовщиной геноцида в Башлыбеле

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 30 лет со дня геноцида, учиненного в апреле 1993 года в селе Башлыбель Кяльбаджарского района в продолжение политики геноцида, проводившейся Арменией на почве острой ненависти к Азербайджану.

Как сообщили во вторник Trend в Аппарате Омбудсмена, об этом говорится в обращении Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики к международной общественности в связи с 30-й годовщиной геноцида в Башлыбеле.

"В результате этого кровавого преступления геноцида, направленного против человечества, сельское население, среди которого были дети, женщины, инвалиды, старики, было массово убито под жестокими пытками, в том числе заживо сожжено. Некоторые жители села были взяты в заложники, и они до сих пор считаются пропавшими без вести", - говорится в обращении.

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