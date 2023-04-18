В Пекине организованы выставка и концерт, посвященные 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине 17 апреля прошли выставка и концерт, посвященные 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, в мероприятии, организаторами которого выступили Фонд Гейдара Алиева, Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами и посольство нашей страны в Китае, приняли участие председатель Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, представители отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, министерств иностранных дел и культуры этой страны, управления издательства литературы на иностранных языках КНР и других государственных учреждений, а также почти 50 руководителей иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Китае.

На выставке представлены фотографии и информация, отражающие разные периоды жизни великого лидера Гейдара Алиева, его служебную деятельность, работу в советский период и в годы независимости, проведенные им встречи, поездки в регионы нашей страны и за рубеж, в том числе визит Гейдара Алиева в Китайскую Народную Республику в 1994 году.

Это первое культурное мероприятие Фонда Гейдара Алиева за рубежом, посвященное 100-летию общенационального лидера.

На церемонии открытия выставки председатель Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь отметил, что история дружбы между Китаем и Азербайджаном восходит к эпохе древнего Шелкового пути и благодаря этой дружбе наши народы веками учились друг у друга. Подчеркнув, что красивая и благодатная земля Азербайджана взрастила трудолюбивые и талантливые поколения, Линь Сунтянь сказал, что выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев обладал большим авторитетом. В первые годы независимости, когда Азербайджан столкнулся с многочисленными трудностями, Гейдар Алиев взял на себя историческую ответственность и сумел благодаря своей дальновидной политике и большому мужеству открыть новую страницу в истории Азербайджана. С обеспечением политической стабильности Азербайджан встал на путь стремительного развития, стало улучшаться благосостояние населения, добавил он.

Линь Сунтянь отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев был близким другом Китая и, совершив успешный визит в Китай в качестве Президента, внес исторический вклад в развитие отношений между двумя странами. Китайцы никогда не забывают своих старых и хороших друзей, заверил глава ассоциации. Именно в связи с этим Ассоциация дружбы китайского народа с зарубежными странами организовала к 90-летию со дня рождения Гейдара Алиева презентацию издания на китайском языке книги, посвященной выдающемуся государственному деятелю. Он подчеркнул важность изучения наследия гениальных личностей для сохранения памяти о них.

Коснувшись нынешнего состояния отношений между двумя странами, Линь Сунтянь довел до внимания присутствующих, что взаимное политическое доверие постепенно укрепляется, благодаря совместным усилиям углубляется сотрудничество в различных областях, в последнее годы под стратегическим руководством глав Азербайджана и Китая Ильхама Алиева и Си Цзиньпина в наших связях наблюдается значительный скачок.

Помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров сказал, что выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев как общенациональный лидер вывел Азербайджан из трудного положения и направил по пути развития, подчеркнул, что великий лидер является основателем современного Азербайджана.

Сообщив, что Фонд Гейдара Алиева запланировал проведение ряда культурных мероприятий в нашей стране и за рубежом в рамках Года Гейдара Алиева, А.Алакбаров назвал проведение первого мероприятия из этого цикла в Китае наглядным примером дружбы между двумя народами. Он также отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл важную роль в укреплении азербайджано-китайских отношений, и добавил, что визит гениального политика в Китай в 1994 году расценивается как начало отношений между двумя странами в современную эпоху. Гейдар Алиев, как большой друг Китая, уделял большое внимание развитию отношений Азербайджана с Китаем, и в настоящее время эта политика продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, констатировал помощник главы государства.

Говоря об устойчивом развитии связей между двумя странами в различных сферах, А.Алакбаров охарактеризовал их как основанные на дружбе отношения стратегического партнерства. Он подчеркнул, что укрепление взаимодействия с Китаем является одним из основных приоритетов внешней политики нашей страны и благодаря взаимному уважению и доверию глав государств между нашими странами налажен активный политический диалог.

Церемония продолжилась приемом и интересной концертной программой с участием азербайджанских артистов.