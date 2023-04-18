Президент Ильхам Алиев: В Карабахе и Восточном Зангезуре все проекты идут по плану

БАКУ /Trend/ - В интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе 18 апреля Президент Ильхам Алиев коснулся работ, идущих в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

«Все проекты, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, железными дорогами, автомобильными дорогами, энергообеспечением, водоснабжением, мелиоративными работами, идут по плану. Два аэропорта уже действуют, строительство третьего продолжается», - сказал Президент Ильхам Алиев.