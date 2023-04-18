В Пекине прошла презентация сборника стихов «Жизнь дается один раз» на китайском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 апреля в Пекине состоялась презентация сборника стихов «Жизнь дается один раз», изданного на китайском языке. Их автором является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Как сообщает Trend, презентация состоялась при совместной организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, Управления издательства литературы на иностранных языках КНР и посольства Азербайджана в Китае.

Выступившая на презентации заместитель главного редактора Управления издательства литературы на иностранных языках Чен Шия оценила публикацию сборника как прекрасный пример успешного сотрудничества между Китаем и Азербайджаном в гуманитарной сфере.

Как отметил посол Азербайджана в Китайской Народной Республике Акрам Зейналлы, подобные культурные и гуманитарные инициативы сближают народы Азербайджана и Китая и укрепляют сотрудничество между двумя странами. Он выразил уверенность, что это издание поможет читателям ближе ознакомиться с азербайджанской культурой и будет способствовать реализации новых интересных проектов в будущем.

Председатель Совета поэзии Союза писателей Китая, известный поэт Джиди Маджия в своем выступлении отметил, что поэзия Лейлы Алиевой лирична и в то же время наполнена глубоким философским смыслом. «Читая ее стихи, мы становимся свидетелями того, как традиции лирики, заложенные поэтами разных эпох, переходят в нашу современность», – сказал он.

Затем выпускники Пекинского университета иностранных языков, обучавшиеся по специальности азербайджанский язык, прочитали стихи Лейлы Алиевой на китайском языке.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева впервые перевел книги азербайджанских поэтов и писателей на китайский язык. На встрече исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова с заместителем главного редактора Управления издательства литературы на иностранных языках Китая Чен Шия были обсуждены вопросы, связанные с переводом произведений азербайджанских поэтов и писателей на китайский язык в будущем.