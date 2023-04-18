В Азербайджане прошло очередное заседание Национального координационного совета по устойчивому развитию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 18 апреля под руководством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедова состоялось 14-е заседание Национального координационного совета по устойчивому развитию.

Об этом сообщили во вторник Trend в Кабинете министров Азербайджана.

На заседании обсуждался проект, подготовленный в связи с инициативой о включении деятельности по разминированию в повестку дня ООН на период до 2030 года в качестве 18-й Цели устойчивого развития, выдвинутой Президентом Азербайджана на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, прошедшем 2 марта 2023 года в Баку. Открывая заседание вступительным словом, Али Ахмедов проинформировал о проделанной за прошедший период работе по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) в нашей стране. Он добавил, что существует прямая связь между ЦУР и разминированием, и борьба с минной угрозой напрямую согласуется с 12 из 17 Целей ООН в области устойчивого развития и косвенно с 5 другими целями. Было отмечено, что Азербайджан является одной из стран, наиболее загрязненных минами и другими взрывчатыми веществами, и, согласно предварительным исследованиям, более 8 235 кв.км. территории загрязнены минами и другими взрывоопасными боеприпасами. Учитывая, что сегодня более 60 стран мира страдают от этой проблемы, с которой сталкивается наша страна, была подчеркнута важность проведения агитационной работы в этом направлении как на местном уровне, так и в глобальном масштабе.

В ходе заседания председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов проинформировал о проводимой деятельности по разминированию на освобожденных от оккупации территориях и предстоящих целях. Он отметил, что в целях организации эффективности деятельности в этом направлении более чем в четыре раза был увеличен кадровый и технологический потенциал агентства.

Заведующий отделом устойчивого развития и социальной политики министерства экономики, секретарь Совета Гусейн Гусейнов выступил с презентацией проекта 18-й ЦУР (мероприятия, связанные с разминированием), предусматриваемой к включению в национальные ЦУР. Он сообщил, что министерством экономики подготовлен проект, состоящий из 5 целей и 14 показателей, а также в план мероприятий по повышению осведомленности о ЦУР на 2023 год включены два мероприятия по продвижению на национальном и глобальном уровнях 18-й ЦУР, включающей мероприятия, связанные с разминированием.

После обсуждений проекта были даны соответствующие поручения по разработке методологии и расчету показателей, связанных с 14 показателями, определенными проектом, а также по проведению в связи с этим агитации на внутригосударственном и глобальном уровнях.